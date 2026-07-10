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2030 bei Olympia

ÖSV gliedert Freeride als offizielle Sparte ein

Olympia
10.07.2026 11:17
Freeride ist ins Programm der Olympischen Winterspiele 2030 aufgenommen worden.
Freeride ist ins Programm der Olympischen Winterspiele 2030 aufgenommen worden.(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Österreichische Skiverband hat auf die Aufnahme von Freeride in das Programm der Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich reagiert und gliedert die Sportart als eigene Sparte in den Verband ein. Bereits im Rahmen der Mitgliederversammlung in Kitzbühel habe die ÖSV-Länderkonferenz – vorbehaltlich der IOC-Entscheidung – einstimmig die Aufnahme von Freeride beschlossen, teilte Ski Austria am Freitag mit. Mit der IOC-Entscheidung seien nun alle Voraussetzungen erfüllt.

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„Mit Blick auf die olympische Zukunft wollen wir den Freeridesport in Österreich nachhaltig weiterentwickeln und professionell aufstellen. Wichtig ist, dass die erforderlichen organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden“, wird ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher in der Aussendung zitiert. Geplant sind bei den Winterspielen vier Freeride-Bewerbe mit insgesamt 44 Athletinnen und Athleten.

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher
ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher(Bild: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold)

Die Aufnahme von Freeride in den ÖSV erfolge mit Beginn der Saison 2026/27, die Referatsleitung werde zeitnah bekanntgegeben. „Parallel dazu werden weitere Maßnahmen zur Professionalisierung und Strukturoptimierung umgesetzt. Ein zentrales Element ist die Positionierung der Ski Austria Academy in St. Christoph als nationales Ausbildungs- und Kompetenzzentrum für Freeride“, hieß es vom ÖSV.

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