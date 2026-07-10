ÖSV gliedert Freeride als offizielle Sparte ein

Der Österreichische Skiverband hat auf die Aufnahme von Freeride in das Programm der Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich reagiert und gliedert die Sportart als eigene Sparte in den Verband ein. Bereits im Rahmen der Mitgliederversammlung in Kitzbühel habe die ÖSV-Länderkonferenz – vorbehaltlich der IOC-Entscheidung – einstimmig die Aufnahme von Freeride beschlossen, teilte Ski Austria am Freitag mit. Mit der IOC-Entscheidung seien nun alle Voraussetzungen erfüllt.