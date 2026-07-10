„Mit Mentalität von 1986 ist Spanien zu knacken“

„Krone“: Herr Pfaff, Belgien schaffte es bis in das Viertelfinale der Fußball-WM. Überrascht?

Pfaff: Nein, ich habe immer an das Team und seine Stärken geglaubt. Wenn wir ehrlich sind, waren wir in der Vorrunde nicht so gut. Doch dann wurden wir immer besser, das 4:1 im Achtelfinale gegen die USA war richtig stark – wobei uns das Drumherum zusätzlich in die Karten gespielt hat.