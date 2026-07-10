Mega-Auftakt

Electric Love verwandelt Salzburg in Partyzone

Adabei-TV Clips
10.07.2026 11:06
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Bässe, Beats und Ausnahmezustand! Das Electric Love Festival 2026 ist gestartet und verwandelt Salzburg wieder in Europas Party-Hotspot. Tausende Fans feiern gemeinsam mit internationalen Top-DJs. Die besten Bilder und Highlights vom Festivalauftakt gibt‘s im Video.

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