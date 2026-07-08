Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben

Im Herbst 2009 musste er im Alter von 25 Jahren seine Karriere früh beenden, nachdem er in der Abfahrt von Lake Louise schwer gestürzt war. Dem Skisport blieb er anschließend als Trainer erhalten. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Freunden und Kindern in dieser schwierigen Zeit“, so der US-Skiverband.