Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben

Trauer im Ski-Zirkus. Der ehemalige US-Skirennläufer TJ Lanning ist mit 41 Jahren verstorben. 2009 musste er nach einem heftigen Sturz seine Profi-Karriere beenden, war aber fortan noch als Trainer im Einsatz.
„Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte“, bestätigte das US-Skiteam die traurige Nachricht.
Zuvor hatte das Portal „Ski Racing Media“ über den Tod des ehemaligen Speed-Spezialisten berichtet, dabei aber keine Hintergründe genannt. „Sein Tod in so jungen Jahren ist ein schwerer Verlust für die amerikanische Ski-Gemeinschaft“, ist dort zu lesen.
Sturz beendete Karriere
Lanning war für seine furchtlose Fahrtweise bekannt. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2001 und 2002 machte er erstmals auf sich aufmerksam und schaffte schließlich auch den Sprung in den Weltcup. Dort absolvierte der US-Amerikaner 42 Rennen und landete dreimal in den Top Ten.
Im Herbst 2009 musste er im Alter von 25 Jahren seine Karriere früh beenden, nachdem er in der Abfahrt von Lake Louise schwer gestürzt war. Dem Skisport blieb er anschließend als Trainer erhalten. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Freunden und Kindern in dieser schwierigen Zeit“, so der US-Skiverband.
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