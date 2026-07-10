Möglicher Durchbruch bei Wehrdienst-Debatte

Zivildienst noch offen

In Bewegung gekommen ist die Debatte durch einen Artikel der „Krone“. Darin spricht Kanzler Christian Stocker (ÖVP) davon, dass das von der Wehrdienst-Kommission vorgeschlagene Stufenmodell (6 Monate plus 60 Tage, plus 40 Tage) im Gespräch sei. Er bezog sich dabei auch auf den Kompromissvorschlag der SPÖ, den Wehrsprecher Robert Laimer Ende Mai in der „Krone“ als „Plan der Mitte“ präsentiert hatte. Dieses sieht für den Wehr- und Zivildienst jeweils zwei verpflichtende Übungsmonate vor. „Das war der Türöffner“, so Laimer heute. Das von der Kommission und der ÖVP favorisierte Modell wäre acht plus zwei.



