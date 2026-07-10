Katz: „Sind bereit, den Iran wieder anzugreifen“

Wenig Einfluss inzwischen?

Die USA und Israel hatten den Iran gemeinsam am 28. Februar angegriffen. Zuletzt hatte sich die Beziehung zwischen den beiden Verbündeten etwas abgekühlt. Nun wurde bekannt, dass Israels Regierung die USA vor iranischen Plänen zur Ermordung von Trump gewarnt hat. Es habe schon einen detaillierten Plan gegeben, berichteten der Sender CNN und das „Wall Street Journal“. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Warnung könne aber auch ein Versuch sein, Einfluss auf Trumps Entscheidungen im Iran-Krieg zu nehmen, sagte ein US-Beamter. Netanyahu hatte zuletzt für einen deutlich härteren Kurs gegen Teheran plädiert und gesagt, dass Israel nur noch wenig Einfluss im Krieg habe.