Russland und Ukraine wollen Mosambik helfen

Dies wird in Kiew mit großer Sorge beobachtet. In den vergangenen Jahren gab es mehrmals Hinweise darauf, dass sich der Konflikt zwischen den beiden Staaten auch auf den afrikanischen Kontinent ausgeweitet hatte. Immer wieder gab es Berichte über ukrainische Spezialeinheiten und Geheimdienste, die gemeinsam mit Rebellen versucht hätten, russische Militär- oder Söldnerstrukturen zu schwächen – insbesondere in Mali.