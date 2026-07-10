Ist Arbeiten am Limit für Ärzte ein Normalzustand?

Die Spitalsmedizinerin Silke Haim ist die neue starke Frau an der Spitze der Ärztekammer OÖ. Die Wunschnachfolgerin von Vorgänger Peter Niedermoser wurde in der Vorwoche einstimmig gewählt. Die 50-Jährige lebt in Kirchberg-Thening, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Warum der Datenschutz die Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Entlastung der Ärzte nicht leichter macht und warum es unbedingt notwendig ist, die Patienten durch das Gesundheitssystem zu lenken – darüber sprach die „Krone“ mit der neuen Präsidentin.