Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Panik vor Homer!

Zyklopen & Götter: Der Crashkurs zu „Die Odyssee“

Society International
10.07.2026 11:24
Star-Auflauf für Nolan: Neben Matt Damon sind auch Zendaya, Tom Holland und Charlize Theron mit ...
Star-Auflauf für Nolan: Neben Matt Damon sind auch Zendaya, Tom Holland und Charlize Theron mit dabei.(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Christopher Nolans „The Odyssey“ wird schon jetzt als DAS Kino-Event des Jahres gehandelt. Ab 16. Juli sticht das bildgewaltige Epos endlich in See – mit Matt Damon, Zendaya, Tom Holland & Co. an Bord. Klingt nach Pflichtprogramm? Ist es auch! Nur blöd, wenn im Freundeskreis plötzlich alle über Odysseus, Zyklopen und griechische Götter fachsimpeln und Sie nur Bahnhof verstehen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Keine Panik: Mit unseren fünf Schummelzetteln mogeln Sie sich locker durch jede Diskussion und sind bestens gerüstet für den vermutlich größten Kino-Hit des Jahres!

Schummelzettel Entstehung: Weltliteratur aus mündlicher Tradition
Wie der Regisseur seine Version des Epos gestaltet, ist noch streng geheim. Was hingegen bekannt ist: wie Homer die berühmte Heimkehrer-Geschichte erzählt.

Neben der „Ilias“ gehört die „Odyssee“ zu den bedeutendsten und ältesten Texten der Weltliteratur. Die beiden Homer zugeschriebenen Epen aus dem achten Jahrhundert vor Christus behandeln bis dahin vor allem mündlich überlieferte Stoffe aus der späten Bronzezeit, die noch einmal Jahrhunderte zurückliegt.

Während die „Ilias“ sich mit der Schlacht um Troja auseinandersetzt, steht in der anschließend entstandenen „Odyssee“ ein siegreicher Grieche aus diesem Krieg im Mittelpunkt: König Odysseus, der Erfinder des berühmten Tricks mit dem Holzpferd, will in seine Heimat auf der Insel Ithaka zurückkehren.

Die Schlacht von Troja war der legendäre Endkampf des Trojanischen Krieges, in dem die Griechen ...
Die Schlacht von Troja war der legendäre Endkampf des Trojanischen Krieges, in dem die Griechen die Stadt Troja mithilfe des berühmten Trojanischen Pferdes eroberten und zerstörten.(Bild: Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

Manche Geologen sind davon überzeugt, dass die Heimat des Odysseus nicht die heute als Ithaka bekannte ionische Insel ist, sondern die nahegelegene Halbinsel Paliki, wie die französische Dokumentation „Auf den Spuren von Odysseus“ von 2025 (auf Deutsch aktuell in der ZDF-Mediathek) zeigt.

Schummelzettel Personal: Heimkehrer, Wartende, Gegenspieler
Odysseus (im Film gespielt von Matt Damon): Der selbstbewusste Titelheld setzt sich mit List und zähem Willen gegen Monster, Götter und Verführungen durch, um nach zehn Jahren sein Haus zurückzuerobern.

Matt Damon schlüpft in Christopher Nolans „The Odyssey“ in die Rolle des legendären Helden ...
Matt Damon schlüpft in Christopher Nolans „The Odyssey“ in die Rolle des legendären Helden Odysseus.(Bild: Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

Telemachos (Tom Holland): Schon als junger Mann muss Odysseus‘ Sohn Verantwortung übernehmen. Er verlässt Ithaka auf der Suche nach Nachrichten über den verschwundenen Vater.

Penelope (Anne Hathaway): Odysseus‘ Ehefrau hält daheim mit Klugheit die Freier auf Abstand. Um Zeit zu schinden, trennt sie nachts das Grabtuch für Odysseus‘ Vater Laertes wieder auf, an dem sie tagsüber webt.

Antinoos (Robert Pattinson): Der Rabiateste unter den Buhlern glaubt, durch Dreistigkeit und Besitznahme an die Macht auf Ithaka zu kommen.

Athene (Zendaya): Die Göttin der Weisheit und des Krieges weist immer wieder – etwa in Gestalt des alten Mentor – den richtigen Weg.

Poseidon: Der Meeresgott zürnt Odysseus, weil der sich ihm widersetzte. Er kann mit seinem Dreizack die See aufwühlen und die Erde erschüttern.

Mutter und Sohn auf der Suche nach Odysseus: Anne Hathaway als Penelope und Tom Holland als ...
Mutter und Sohn auf der Suche nach Odysseus: Anne Hathaway als Penelope und Tom Holland als Telemachos.(Bild: Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

Schummelzettel Aufbau: verschachtelt statt chronologisch
Bei Homer setzt die Handlung mitten im Geschehen auf der Insel Ithaka ein, wo die Freier am Hof Penelope und ihren Sohn bedrängen. Auf den ersten Auftritt des Titelhelden müssen schon antike Leser eine ganze Zeit warten.

Insgesamt erstrecken sich die 24 Gesänge (ursprünglich Buchrollen) der „Odyssee“ gerade einmal über einen Zeitraum von 40 Tagen, umfassen aber die insgesamt zehn Jahre dauernde Fahrt. Homers genialer Kunstgriff: Die zahlreichen Monsterbegegnungen sind nicht chronologisch erzählt, sondern über Rückblenden eingebaut. Die zeitliche Verschachtelung der Geschehnisse um Penelope auf Ithaka mit den Abenteuerberichten des Odysseus erzeugt eine komplexe, fast moderne Mehrschichtigkeit.

Lesen Sie auch:
Charlize Theron setzte in ultrakurzen Shorts ihre langen Beine in Szene, Zendaya trug einen ...
Wow-Looks in Paris
Theron zeigt sexy Beine, Zendaya trägt Eiffelturm
08.07.2026
Verführung pur!
Charlize Theron ließ nach Premiere Hüllen fallen
07.07.2026

Schummelzettel Abenteuer: Verführung, Gewalt, Verlust
Zyklop Polyphem (Bill Irwin): Dem einäugigen Monster und Sohn des Poseidon stellt sich Odysseus als „Niemand“ vor, bevor er ihn betrunken macht und blendet. Einzelne Männer der Schiffsmannschaft hatte dieser zuvor verspeist.

Kirke (Samantha Morton): Die Zauberin verwandelt einen Teil der Schiffsbesatzung in Schweine. Odysseus bietet sie sexuelle Erfüllung.

Sirenen: Die dämonischen Wesen, deren Äußeres Homer nicht beschreibt, locken mit ihrem Gesang vorbeifahrende Schiffe in tödliche Klippen. Odysseus‘ Crew entkommt, weil sie sich die Ohren mit Wachs verstopft.

Skylla und Charybdis: Sechs seiner Männer muss Odysseus der Skylla opfern, damit in der Meerenge gegenüber nicht das gesamte Schiff dem Sog der Charybdis zum Opfer fällt. Traditionell werden die beiden Monster in der Straße von Messina zwischen Sizilien und dem italienischen Festland verortet.

Kalypso (Charlize Theron): Bei der Nymphe lebt Odysseus sieben Jahre lang. Sie verspricht ihm Unsterblichkeit und ewige Jugend. Doch auf Geheiß von Göttervater Zeus muss sie ihm schließlich den Heimweg ebnen.

Mia Goth als Melantho und Anne Hathaway als Penelope in Christopher Nolans „The Odyssey“.
Mia Goth als Melantho und Anne Hathaway als Penelope in Christopher Nolans „The Odyssey“.(Bild: Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

Schummelzettel Motiv: Heimkehr ist kein Schlussstrich
Dass Homer den Weg nach Hause so beschwerlich gestaltet, ist kein Zufall. In der „Odyssee“ geht es grundsätzlich darum, was Heimat wirklich bedeutet. Odysseus ist auf seiner Irrfahrt beständig mit dem Fremden konfrontiert und begreift gerade durch diesen Kontrast, was das Eigene ausmacht.

Heimzukehren bedeutet bei Homer weit mehr als das bloße Ankommen. Denn er zeigt Ithaka nicht als sentimentalen, idyllischen Sehnsuchtsort wie damals, als Odysseus die Insel zwanzig Jahre zuvor verlassen hatte. Vielmehr steht ein weiterer Konflikt bevor: der Kampf um die Macht. Heimkehr ist bei Homer nicht mit einem Happy End verbunden, sondern mit abstoßender Grausamkeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.07.2026 11:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
132.548 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
103.073 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.133 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1848 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1097 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1042 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Mehr Society International
Keine Panik vor Homer!
Zyklopen & Götter: Der Crashkurs zu „Die Odyssee“
Wer sang ihn besser?
Diesen Hit „klaute“ Tina Turner von Bonnie Tyler
„Geschmacklos!“
Bill Kaulitz zerlegt Taylor Swifts Mega-Hochzeit
Kinder im Publikum
Ikkimel singt Sex-Song im ZDF-Frühstücksfernsehen
Tom liebt ihre Kurven
Heidi Klum wehrt sich gegen Abnehmspritzen-Trend
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf