Zyklopen & Götter: Der Crashkurs zu „Die Odyssee“

Heimzukehren bedeutet bei Homer weit mehr als das bloße Ankommen. Denn er zeigt Ithaka nicht als sentimentalen, idyllischen Sehnsuchtsort wie damals, als Odysseus die Insel zwanzig Jahre zuvor verlassen hatte. Vielmehr steht ein weiterer Konflikt bevor: der Kampf um die Macht. Heimkehr ist bei Homer nicht mit einem Happy End verbunden, sondern mit abstoßender Grausamkeit.