„Hundefleisch“-Shitstorm: „Internet vergisst nie“

Ein TikTok-Werbevideo eines Linzer Asia-Lokals sollte lustig sein, stattdessen gab es aber eine riesige Aufregung wegen Rassismus. Doch was wäre die richtige Reaktion? Die Social-Media-Expertin Nicole Eder erklärt unter anderem, welche Fehler Unternehmen im Shitstorm vermeiden sollten.