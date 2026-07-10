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Expertin warnt

„Hundefleisch“-Shitstorm: „Internet vergisst nie“

Oberösterreich
10.07.2026 09:59
Das Linzer Asia-Lokal steht derzeit in der Kritik.
Das Linzer Asia-Lokal steht derzeit in der Kritik.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Anna Jaschek
Von Anna Jaschek

Ein TikTok-Werbevideo eines Linzer Asia-Lokals sollte lustig sein, stattdessen gab es aber eine riesige Aufregung wegen Rassismus. Doch was wäre die richtige Reaktion? Die Social-Media-Expertin Nicole Eder erklärt unter anderem, welche Fehler Unternehmen im Shitstorm vermeiden sollten.

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Innerhalb weniger Stunden entwickelte sich aus dem Werbevideo eines Linzer Asia-Restaurants ein Shitstorm. Zu sehen war eine Frau, die – während im Hintergrund ein Hund winselte – einen Teller mit Essen aufhob und das Lokal bewarb.

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