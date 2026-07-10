Vereinsloser WM-Held: Nun winkt Wechsel zu Topklub

Neben Goalgetter Erling Haaland hat auch Torwart Orjan Nyland einen großen Anteil am WM-Erfolg der Norweger. Nun winkt der Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub.
Beim 2:1-Erfolg im Achtelfinale gegen Brasilien brachte Orjan Nyland die Stars rund um Vinicius Junior und Co. regelrecht zur Verzweiflung. Der Keeper machte zahlreiche Chancen zunichte und hielt auch einen Elfmeter von Bruno Guimaraes. Unglaublich, aber wahr: Nach seinem Vertragsende beim FC Sevilla steht Nyland aktuell ohne Verein da.
Das könnte sich bald ändern – denn laut der britischen „Sun“ hat Premier-League-Gigant Manchester City ein Auge auf den 35-Jährigen geworfen. Er könnte Ersatzkeeper James Trafford, der immer wieder mit einem Abschied von den „Skyblues“ in Verbindung gebracht wird, ersetzen.
Stammgoalie bei den „Citizens“ ist Gianluigi Donnarumma. Also gut möglich, dass Nyland schon bald nicht nur im Nationalteam mit Erling Haaland zusammenspielt. Doch Manchester City ist nicht der einzige Interessent: Auch Leeds United hat Nyland auf dem Zettel.
Duell mit „Three Lions“
Am Samstag (23 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft er mit seinen Norwegern im WM-Viertelfinale auf England. Gibt’s dann die nächste Galavorstellung des „Wikingers“?
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