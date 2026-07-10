Pensionistin kämpft gegen den Gebühren-Irrsinn an

„Wegen eines Mausklicks mehr als 16 Euro zu verlangen, das sehe ich einfach nicht ein. Es geht mir ums Prinzip“, sagt Elisabeth Kuchta wütend. Für die Pensionistin ist dieses Vorgehen völlig unverständlich. Sie hat deshalb eine Petition gestartet, um gegen den Gebühren-Irrsinn anzukämpfen. Denn Frau Kuchta bezieht Wohnbeihilfe und braucht deshalb jährlich eine Bestätigung aus dem Melderegister.