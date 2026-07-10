Pensionistin kämpft gegen den Gebühren-Irrsinn an

„Ich lasse mich nicht wie eine Weihnachtsgans nach Strich und Faden ausnehmen“, so die Worte einer 67-jährigen Pensionistin aus Linz. Was Elisabeth Kuchta so aufgebracht hat und wie die Linzerin gegen die Behörden vorgehen will – die „Krone“ fragte nach.
„Wegen eines Mausklicks mehr als 16 Euro zu verlangen, das sehe ich einfach nicht ein. Es geht mir ums Prinzip“, sagt Elisabeth Kuchta wütend. Für die Pensionistin ist dieses Vorgehen völlig unverständlich. Sie hat deshalb eine Petition gestartet, um gegen den Gebühren-Irrsinn anzukämpfen. Denn Frau Kuchta bezieht Wohnbeihilfe und braucht deshalb jährlich eine Bestätigung aus dem Melderegister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.