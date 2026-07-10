Ups! Klopp wird bei Interview von Zlatan gecrasht

Wenn man glaubt, es gibt sonst nichts mehr, kommt von irgendwo der Zlatan her – so bei Bald-Deutschland-Bundestrainer Jürgen Klopp, der nach dem Viertelfinal-Duell von Frankreich und Marokko bei einem Interview vor dem Stadion plötzlich von der schwedischen Fußballer-Legende und Scherzkanone Zlatan Ibrahimović überrumpelt und in die Seite gezwickt worden ist!