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„Deutsche Maschine“

Ups! Klopp wird bei Interview von Zlatan gecrasht

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 11:29
Jürgen Klopp und Zlatan Ibrahimović beim freundschaftlichen „Infight“
Jürgen Klopp und Zlatan Ibrahimović beim freundschaftlichen „Infight“(Bild: Krone-Collage/facebook.com/magentasport)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Wenn man glaubt, es gibt sonst nichts mehr, kommt von irgendwo der Zlatan her – so bei Bald-Deutschland-Bundestrainer Jürgen Klopp, der nach dem Viertelfinal-Duell von Frankreich und Marokko bei einem Interview vor dem Stadion plötzlich von der schwedischen Fußballer-Legende und Scherzkanone Zlatan Ibrahimović überrumpelt und in die Seite gezwickt worden ist!

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Klopp, der gerade konzentriert und ernst über das anstehende WM-Duell von Norwegen und England sprach, wirkte zunächst irritiert und überrascht, aber als er realisierte, dass Zlatan der „Störenfried“ war, hellte sich seine Miene im Bruchteil einer Sekunde auf.

„Er ist der Beste. He‘s the best!“
„Deutsche Maschine. Er ist der Beste“, adelte Ibrahimović den aktuell als Experte für MagentaTV bei der Fußball-WM in Nordamerika weilenden Klopp. Der ließ dieses Lob nicht so stehen und gab es mehr oder weniger zurück: „Das ist Zlatan Ibrahimović. Er ist der Beste. He‘s the best!“

„Da kommt ein Schwede, ...“
Nach wenigen Sekunden und einem Handschlag war das Treffen der beiden Fußball-Größen auch schon wieder beendet. Logisch: Auch Zlatan arbeitet aktuell als WM-Experte, diesfalls für den US-Sender FoxSports.

Einen Sager hatte Klopp dann aber auch ohne Ibrahimović noch auf Lager. Nach kurzem Überlegen, wo er bei seinem Interview zuvor aufgehört hatte, meinte er: „Da kommt ein Schwede, während ich über Norwegen spreche, wo gibt‘s denn so etwas ...

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