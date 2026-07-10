Deschamps: „Nun muss ich mich rechtfertigen“

„Jeden Tag einem Spieler zu sagen, dass er wichtig ist, doch er kommt dann keine Minute zum Einsatz, das ist nicht einfach. Denn jeder hat ein hohes Anspruchs-Denken an sich, glaubt, er sei besser als derjenige, der an seiner Stelle spielt“, kann sich der Teamchef in die Situation seiner Schützlinge hineinversetzen. Bislang scheint Deschamps den Teamgeist seiner Truppe jedoch gut zu managen – der Erfolg in Nordamerika legt es zumindest nahe. Bislang konnte die „Equipe Tricolore“ all ihre sechs Spiele binnen 90 Minuten für sich entscheiden, am Dienstag trifft Frankreich im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen Spanien und Belgien.