Jazz Gitti meldet sich nach Hauttransplantation

Große Sorge um Jazz Gitti! Nachdem die österreichische Kultsängerin im Juni ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, musste sie sich nun einer weiteren Operation unterziehen. Direkt aus dem Krankenhaus meldete sich die 78-Jährige mit einer emotionalen Botschaft bei ihren Fans – und gab trotz allem vorsichtige Entwarnung.
„Ja, ich habe einen bösartigen Krebs – nein, er hat nicht gestreut“, erklärte Jazz Gitti in ihrem Video. Damit nahm sie ihren Anhängern eine große Sorge. Dennoch musste sich die Musikerin einem weiteren medizinischen Eingriff unterziehen.
Hauttransplantation nach Krebs-OP
Wie die Sängerin berichtet, sei die Operationswunde bislang nicht vollständig verheilt. Daher habe sie nun eine Hauttransplantation erhalten.
„Weil die Wunde nicht ganz zugeheilt ist, habe ich eine Hauttransplantation bekommen. Und nachher bekomme ich Bestrahlungen. Und wenn das erledigt ist, geben wir wieder Gas und ich melde mich bei euch. Alles wird gut“, so Jazz Gitti optimistisch.
Mit ihrer gewohnt positiven Art blickt die Entertainerin nach vorne und zeigt einmal mehr ihren unerschütterlichen Lebensmut. Die anstehenden Bestrahlungen sollen den Behandlungsprozess abschließen, bevor die Sängerin wieder auf die Bühne zurückkehren möchte.
Hier ist die Video-Botschaft der österreichischen Musik-Ikone eingebunden:
Fans senden tausende Genesungswünsche
Auf Instagram erhielt Jazz Gitti innerhalb kürzester Zeit zahlreiche aufmunternde Nachrichten. Die Sängerin bedankte sich bei ihren Fans und zeigte sich gerührt von der großen Unterstützung.
Passend dazu teilte sie auch ihre persönliche Lebensphilosophie: „Am Ende wird alles immer gut!“
Diese Botschaft begleitet die Künstlerin seit Jahren und scheint ihr gerade in dieser herausfordernden Zeit besonders viel Kraft zu geben.
Jazz Gitti bleibt Vorbild für Lebensfreude und Optimismus
Jazz Gitti ist weit mehr als eine erfolgreiche Sängerin. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrem Humor und ihrer authentischen Art begeistert sie seit Jahrzehnten Generationen von Fans in Österreich. Gerade jetzt beweist sie erneut, warum sie für viele Menschen ein Vorbild ist: Trotz Krankheit verliert sie weder ihren Optimismus noch ihre Lebensfreude.
Mit Mut, Menschlichkeit und ihrer positiven Einstellung sendet sie eine wichtige Botschaft: Auch in schwierigen Zeiten sollte man die Hoffnung nicht verlieren.
Wir wünschen Jazz Gitti weiterhin alles Gute und eine schnelle Genesung.
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