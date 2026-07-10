Jazz Gitti meldet sich nach Hauttransplantation

Jazz Gitti bleibt Vorbild für Lebensfreude und Optimismus

Jazz Gitti ist weit mehr als eine erfolgreiche Sängerin. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrem Humor und ihrer authentischen Art begeistert sie seit Jahrzehnten Generationen von Fans in Österreich. Gerade jetzt beweist sie erneut, warum sie für viele Menschen ein Vorbild ist: Trotz Krankheit verliert sie weder ihren Optimismus noch ihre Lebensfreude.