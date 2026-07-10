Gemeinde in NÖ hat zu wenig Babys für Kindergarten

Bereits das erste Kind der betroffenen Mutter besuchte ab dem Alter von zwei Jahren die Kindertagesstätte. „Dort hat meine Tochter wunderbare Pädagoginnen kennengelernt. Die Herzlichkeit und Geborgenheit waren deutlich spürbar. Als Mutter ist es unheimlich wichtig zu wissen, dass das eigene Kind gut aufgehoben ist“, erzählt die Mutter. Im Ort gibt es auch einen Landeskindergarten – dort könnte ihr Sohn aber erst ab dem Alter von zwei Jahren hingehen.