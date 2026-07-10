Hoher Ölpreis: Sind Sie für neue Spritpreisbremse?

Seit Anfang Juli wurde die Spritpreisbremse von zuletzt 1,7 Cent auf 0,8 Cent je Liter reduziert. Nun steigt jedoch der Rohstoffpreis für Öl erneut. Unsere Frage des Tages vom 10. Juli lautet daher: „Ölpreis steigt wieder: Sind Sie für eine neue Spritpreisbremse?“
Ihre Meinung zählt!
Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach Erfolg versprechend, um die Preise für Diesel und Benzin zu senken? Wie erfolgreich war die Spritpreisbremse Ihrer Meinung nach bisher? Welche Auswirkungen erwarten Sie aufgrund des steigenden Ölpreises?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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