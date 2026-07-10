Hoher Ölpreis: Sind Sie für neue Spritpreisbremse?

Seit Anfang Juli wurde die Spritpreisbremse von zuletzt 1,7 Cent auf 0,8 Cent je Liter reduziert. Nun steigt jedoch der Rohstoffpreis für Öl erneut. Unsere Frage des Tages vom 10. Juli lautet daher: „Ölpreis steigt wieder: Sind Sie für eine neue Spritpreisbremse?“