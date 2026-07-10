„Auch Klopp verfügt nur über die gleichen Spieler“

Das blamable WM-Aus von Deutschland ließ auch Franco Foda nicht kalt. Der 60-Jährige litt mit seinen Landsleuten mit. Die frühe Heimreise kam für den ehemaligen ÖFB-Teamchef allerdings nicht überraschend. „Dass Deutschland nicht mehr zur Weltklasse gehört, haben ja schon die letzten Jahre gezeigt“, sagt Foda.