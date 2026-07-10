„Auch Klopp verfügt nur über die gleichen Spieler“

Das blamable WM-Aus von Deutschland ließ auch Franco Foda nicht kalt. Der 60-Jährige litt mit seinen Landsleuten mit. Die frühe Heimreise kam für den ehemaligen ÖFB-Teamchef allerdings nicht überraschend. „Dass Deutschland nicht mehr zur Weltklasse gehört, haben ja schon die letzten Jahre gezeigt“, sagt Foda.
Statt Sommermärchen wie bei der WM 2006 herrscht in Deutschland 20 Jahre später riesengroßer WM-Frust. Nach dem Aus in der Gruppenphase 2018 und 2022 war dieses Mal im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Endstation für unseren Lieblingsnachbarn.
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