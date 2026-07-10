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Kritik von Franco Foda

„Auch Klopp verfügt nur über die gleichen Spieler“

Fußball International
10.07.2026 11:30
Für Franco Foda kam das Aus seiner deutschen Landsleute nicht überraschend.
Für Franco Foda kam das Aus seiner deutschen Landsleute nicht überraschend.(Bild: Enzinger)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Das blamable WM-Aus von Deutschland ließ auch Franco Foda nicht kalt. Der 60-Jährige litt mit seinen Landsleuten mit. Die frühe Heimreise kam für den ehemaligen ÖFB-Teamchef allerdings nicht überraschend. „Dass Deutschland nicht mehr zur Weltklasse gehört, haben ja schon die letzten Jahre gezeigt“, sagt Foda.

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Statt Sommermärchen wie bei der WM 2006 herrscht in Deutschland 20 Jahre später riesengroßer WM-Frust. Nach dem Aus in der Gruppenphase 2018 und 2022 war dieses Mal im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Endstation für unseren Lieblingsnachbarn.

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