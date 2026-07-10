Warum Farage jetzt einen Mistkübel fürchten muss

Warf den Fehdehandschuh

Count Binface warf aber bereits den Fehdehandschuh: „Los geht‘s, Nige“, schrieb er kurz nach der Rücktrittsankündigung von Farage am Dienstag in einem X-Beitrag. Dass er die Wahl tatsächlich gewinnen kann, glaubt der Spaßkandidat allerdings nicht, wie er der BBC verriet. Seine Aufgabe sei es, „die Wunder der britischen Demokratie zu feiern und zu verteidigen“, sagte er.