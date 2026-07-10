Comeback für Frauen-Turnier in Kitzbühel!

„Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“

„Unser Spielerinnen-Feld zeigt, wofür dieses Turnier stehen soll: für internationales Damen-Tennis, spannende Geschichten und eine neue Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“, sagte Turnier-Direktorin Carmen Huber vor dem Auftakt mit der Qualifikation am Sonntag.