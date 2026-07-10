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Nach über 30 Jahren

Comeback für Frauen-Turnier in Kitzbühel!

Tennis
10.07.2026 10:19
In Kitzbühel geht‘s ab Sonntag wieder rund ...
In Kitzbühel geht‘s ab Sonntag wieder rund ...(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In Kitzbühel geht ab Sonntag mit dem WTA-125-Challenger nach mehr als 30 Jahren wieder ein internationales Frauen-Tennis-Turnier über die Bühne!

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Sinja Kraus, Julia Grabher, Anna Pircher, Ekaterina Perelygina und Arabella Koller vertreten Österreich im Hauptbewerb. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-89. Veronika Erjavec aus Slowenien.

Neben vier Deutschen um Tatjana Maria treten auch einige Nachwuchs-Asse wie Erika Andrejewa – die Schwester von Mirra Andrejewa – an.

„Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“
„Unser Spielerinnen-Feld zeigt, wofür dieses Turnier stehen soll: für internationales Damen-Tennis, spannende Geschichten und eine neue Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“, sagte Turnier-Direktorin Carmen Huber vor dem Auftakt mit der Qualifikation am Sonntag.

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