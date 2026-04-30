Alters-Checks im Netz: Wie sicher ist die EU-App?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte kürzlich in Brüssel die EU-weite App für die geplanten Alters-Checks vor. Den Quellcode hat man öffentlich gemacht, um EU-Staaten zu ermöglichen, darauf eigene Lösungen aufzubauen. Die App wird heruntergeladen, mit dem Reisepass, digitalen Identitätsnachweisen oder Personalausweis eingerichtet und dient dann beim Zugriff auf Online-Dienste mit Mindestalter als Altersnachweis. Der Betreiber soll dadurch erfahren, dass der Nutzer volljährig ist – sonst nichts. Das soll den Datenschutz garantieren und die Weitergabe persönlicher Daten obsolet machen. IT-Sicherheitsforscher sehen die Alters-Check-App allerdings skeptisch. Krone+ verrät, wieso.