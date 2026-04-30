Warum unsere besten Freunde plötzlich zubeißen

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen – und doch kippt diese Freundschaft immer wieder. In Österreich landen jedes Jahr rund 3000 bis 4000 Menschen nach Hundebissen im Spital. Wie passt das zusammen? Eine aktuelle Studie zeigt: Aggression ist nichts, was einfach „da“ ist, und schon gar nichts, das man allein an einer Rasse festmachen kann. Vielmehr entsteht sie aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren.