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Aggression beim Hund

Warum unsere besten Freunde plötzlich zubeißen

Tierecke
30.04.2026 05:02
Aggression lässt sich nicht an der Hunderasse festmachen.
Aggression lässt sich nicht an der Hunderasse festmachen.(Bild: Jennie Book - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen – und doch kippt diese Freundschaft immer wieder. In Österreich landen jedes Jahr rund 3000 bis 4000 Menschen nach Hundebissen im Spital. Wie passt das zusammen? Eine aktuelle Studie zeigt: Aggression ist nichts, was einfach „da“ ist, und schon gar nichts, das man allein an einer Rasse festmachen kann. Vielmehr entsteht sie aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren.

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Die tödlichen Hundeattacken vom Oktober 2023 sind vielen noch präsent: Innerhalb weniger Tage wurde eine Joggerin in Oberösterreich von drei American Staffordshire Terriern angegriffen, eine Frau in Niederösterreich von einem Rottweiler. Beide starben an den Folgen. Die Vorfälle führten landesweit zu Diskussionen über die Verantwortung von Hundehaltern und die Notwendigkeit einheitlicher Regeln für vermeintlich gefährliche Hunderassen alias „Listenhunde“.

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