Vier „Bubis“ brachen in einen Handyshop ein

Auf einen Handyhsop in Perg (Oberösterreich) hatten es in der Nacht auf Samstag vier Jugendliche abgesehen. Dass die jungen Täter bei ihrem Einbruch gefilmt wurden, bekamen sie wohl nicht mit. Der entstandene Schaden ist um einiges höher als die Beute, ärgert sich Chef Klaus Hinteregger im „Krone“-Gespräch.