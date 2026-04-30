Vier „Bubis“ brachen in einen Handyshop ein

Auf einen Handyhsop in Perg (Oberösterreich) hatten es in der Nacht auf Samstag vier Jugendliche abgesehen. Dass die jungen Täter bei ihrem Einbruch gefilmt wurden, bekamen sie wohl nicht mit. Der entstandene Schaden ist um einiges höher als die Beute, ärgert sich Chef Klaus Hinteregger im „Krone“-Gespräch.
„Wir haben immer günstige Tarife und Rabatte für euch. Ihr müsst nicht extra einbrechen. Ihr kriegt das bei uns immer, aber halt nicht am Wochenende oder in der Nacht“, verliert Klaus Hinteregger auch nach dem Einbruch in seinen Handyladen in Perg nicht den Humor.
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