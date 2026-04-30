Der Plan zum Anschlag auf Europas Gasversorgung

Was sich wie ein Drehbuch zu einem James-Bond-Thriller liest, ist traurige Realität: Am 26. September 2022 registrierten skandinavische Seismologen gewaltige Erschütterungen in der Ostsee und tippten zunächst auf ein Seebeben. Doch die Signale stammten von mehreren Explosionen, die die Nord-Stream-Pipeline zerstörten – ein Ereignis, das bis heute die Weltpolitik beschäftigt. Es war ein Sabotageakt.