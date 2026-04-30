Der Plan zum Anschlag auf Europas Gasversorgung

Es war ein Sabotageakt, der die Weltpolitik erschüttert hat. Bojan Pancevski, Chefkorrespondent des „Wall Street Journal“, gibt in seinem neuen Buch „Die Nord Stream Sprengung“ brisante Einblicke in die Ermittlungen und enthüllt, was ein Ex-Erotik-Model damit zu tun hat ...
Was sich wie ein Drehbuch zu einem James-Bond-Thriller liest, ist traurige Realität: Am 26. September 2022 registrierten skandinavische Seismologen gewaltige Erschütterungen in der Ostsee und tippten zunächst auf ein Seebeben. Doch die Signale stammten von mehreren Explosionen, die die Nord-Stream-Pipeline zerstörten – ein Ereignis, das bis heute die Weltpolitik beschäftigt. Es war ein Sabotageakt.
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