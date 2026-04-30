Erleben Sie die Neuauflage von Tom & Jerry im Kino

Das neueste Abenteuer von Tom & Jerry

Hauskatze Tom will sich als Trainee-Security-Katze im Museum beweisen, als sich ausgerechnet Maus Jerry in die neue Ausstellung rund um den mythischen Astral-Kompass schleichen will. Durch die unweigerlich folgende Jagd öffnen die beiden versehentlich ein Portal, das Tom und Jerry ins China einer längst vergangenen Ära transportiert. Dort wird Tom für einen vom Himmel gesandten Helden gehalten und von den Bewohnern der goldenen Stadt verehrt.