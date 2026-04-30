Erleben Sie die Neuauflage von Tom & Jerry im Kino

Am 8. Mai laden die Cineplexx Kinos in Österreich zum Family Fun Friday ein und zeigen das neueste Abenteuer des Kultteams „Tom & Jerry“ krone.tv lädt Sie und Ihre Familie dazu ein, dass neueste Abenteuer im Kino zu erleben.
Das neueste Abenteuer von Tom & Jerry
Hauskatze Tom will sich als Trainee-Security-Katze im Museum beweisen, als sich ausgerechnet Maus Jerry in die neue Ausstellung rund um den mythischen Astral-Kompass schleichen will. Durch die unweigerlich folgende Jagd öffnen die beiden versehentlich ein Portal, das Tom und Jerry ins China einer längst vergangenen Ära transportiert. Dort wird Tom für einen vom Himmel gesandten Helden gehalten und von den Bewohnern der goldenen Stadt verehrt.
Doch gleich zwei Gruppierungen sind hinter dem magischen Kompass her, den Tom um den Hals trägt. Der Phönix-Meister und seine Helfer, darunter die hübsche Katzendame Jade, brauchen den Kompass, damit der Phönix-Meister aus seinem Exil in den Himmel zurückkehren kann. Die verwunschene Mega-Ratte und ihr Ratten-Clan, die Jerry auf ihre Seite ziehen wollen, haben dagegen viel finsterere Pläne.
Das humorvolle Zeitreiseabenteuer entführt das Publikum in eine fantastische Welt, welche die über 80-jährige Tradition des Katz-und-Maus-Spiels die bunte chinesische Mythologie einbettet. Ein frisches Setting für den zeitlosen Slapstick von Tom und Jerry, in dem sich Anleihen an die Peking-Oper ebenso wiederfinden wie eine liebevolle Hommage an den Zeichentrickklassiker. Dabei stellt sich schnell die Frage, ob die Dauerrivalen Tom und Jerry ihren ewigen Zwist beiseitelegen und zusammenarbeiten können.
Seien Sie beim Family Fun Friday dabei
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 8. Mai um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 5.05, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.