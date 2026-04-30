Das Zeppezauerhaus ist bereit für eine neue Ära

Im vergangenen Jahr hat es noch so ausgesehen, als würde der Alpenverein sein Zeppezauerhaus am Untersberg verkaufen. Nach heftigem Widerstand ist es gelungen, dass die Gemeinde Grödig Pächter für die kommenden zehn Jahre ist. So bleiben auch die beiden Hüttenwirte Uschi und Anton den vielen Wanderern als Gastgeber erhalten. „Wir sind sehr froh darüber, haben eine tolle Kommunikation mit der Gemeinde und freuen uns schon, dass es jetzt losgeht“, sagt Anton Langer.