Vermeintliche Goldgrube wurde zum totalen Flop

Aus dem Mund der Verteidigung klingt das so: „Mein Mandant hat alles für die Familie getan, diese oft beraten und quasi nur das Beste gewollt.“ So sei es innerhalb der Verwandtschaft zunächst um eine Umschuldung und die Aufstockung eines Kredits zum Kauf eines teuren Autos gegangen. „Da hatte mein Mandant die Idee, das Geld lieber in sein super Projekt in Kroatien zu investieren.“ Dass dieses letztlich keine Früchte getragen habe, könne man ihm nicht zum Vorwurf machen. Für den Verteidiger jedenfalls Grund genug, eine Diversion ins Spiel zu bringen – also ein Ende ohne Urteil.