Bei Kontrolle Beamte fast übern Haufen gefahren

Frau kam noch einmal glimpflich davon

Richter Andreas Mair schlug nach einer äußerst kurzen Verhandlung schließlich eine außergerichtliche Einigung vor. Die Frau muss im Rahmen einer Diversion eine Geldbuße von 1200 Euro bezahlen sowie die Verfahrenskosten tragen. „Wir sehen uns hoffentlich nicht wieder“, gab der kurz angebundene Richter der reumütigen Frau noch mit auf den Weg und betonte, dass man nur einmal in den Genuss einer Diversion kommt.