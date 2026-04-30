Sozialarbeiterin schmuggelte Handys ins Gefängnis

Die Klagenfurter Justizanstalt kommt nicht zur Ruhe, liefert den nächsten Skandal. Nach mehreren erfolgreichen Ausbrüchen passierte hinter Gittern nun die nächste Panne: Eine Sozialarbeiterin schmuggelte Mobiltelefone ins Gefängnis.
Sozialarbeiter in Gefängnissen betreuen die Insassen, leisten psychosoziale Hilfe, beraten auch Angehörige und helfen mit, dass die jeweiligen Vollzugsziele erreicht werden. So sollte es in der Regel sein. Eine Sozialarbeiterin der Justizanstalt Klagenfurt allerdings erweiterte ihr Arbeitsspektrum eigenständig ...
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