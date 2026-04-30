NÖ gegen Wien: Die „Hackln“ fliegen immer tiefer

Heftige Tonart

Der bullige Sozialdemokrat begrüßte es geradezu, dass propagiert werde, „ich bin schuld, dass das niederösterreichische Gesundheitsmodell zerstört“ werde: „Denn ein Gesundheitsmodell, das davon ausgehe, dass andere Bundesländer die eigenen Aufgaben erledigen, ist kein gutes.“ Und in dieser heftigen Tonart ging es munter weiter. Die Kosten in Wiener Kliniken seien höher, weil man hier „keine Abteilungen am Freitagmittag zu- und am Montag wieder aufsperrt und nicht nur tagsüber operiert“.