Halbfinal-Konferenz mit Glasner-Elf LIVE ab 21 Uhr

Halbfinale in der UEFA Conference League. Oliver Glasners Crystal Palace muss zu Schachtjor Donezk und Rayo Vallecano trifft auf Racing Straßburg. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Glasner will zweites internationales Finalspiel
Oliver Glasners Crystal Palace trifft im Halbfinal-Hinspiel der Conference League auf Schachtjor Donezk. Der österreichische Trainer will nach dem Europa-League-Titel 2021/22 sein zweites internationales Finale erreichen. Für die „Eagles“ ist es das erste europäische Halbfinale der Klub-Geschichte. Der ukrainische Gegner bringt in der Hinsicht mehr Erfahrung mit – 2008/09 konnten sie die Europa League gewinnen.
Halbfinale der „Unbekannten“
Das zweite Semifinale bringt zwei europäische „Unbekannte“ mit sich. Weder Rayo Vallecano, noch Racing Straßburg bestritten jemals ein internationales Halbfinale. Die Liga-Form der beiden Mannschaften ähnelt sich. Während die Spanier auf dem elften Platz der LaLiga hausieren, steht der französische Klub auf Rang acht der Ligue 1.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.