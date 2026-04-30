Halbfinal-Konferenz mit Glasner-Elf LIVE ab 21 Uhr

Glasner will zweites internationales Finalspiel

Oliver Glasners Crystal Palace trifft im Halbfinal-Hinspiel der Conference League auf Schachtjor Donezk. Der österreichische Trainer will nach dem Europa-League-Titel 2021/22 sein zweites internationales Finale erreichen. Für die „Eagles“ ist es das erste europäische Halbfinale der Klub-Geschichte. Der ukrainische Gegner bringt in der Hinsicht mehr Erfahrung mit – 2008/09 konnten sie die Europa League gewinnen.