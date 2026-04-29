Bank muss für Schaden durch Online-Betrug zahlen

„Ich bin von Ihrer Bank und muss verdächtigte Zahlungen stoppen.“ Am 4. Jänner 2023 erhielt ein Kontoinhaber diesen Betrugsanruf, vor dem er kurz zuvor von seiner Bank gewarnt worden war. Doch der Vereinsobmann fiel auf den Betrug hinein, gewährte dem Anrufer Zugang zu seinem Privat- und dem Vereinskonto, für das er zugriffsberechtigt war.