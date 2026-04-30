Polit-Streit um Budget-Kürzung beim Familienbonus

Grund dafür seien die Entwicklungen im Iran, denn dadurch hätten sich „in kürzester Zeit die Wirtschaftsdaten verändert“. Eine Anpassung bei den Pensionen sei daher notwendig. Die Budget-Verhandlungen seien intensiv gewesen: „Man kann sich vorstellen, dass das ein sehr hartes Ringen war und dass da auch Emotionen im Spiel waren.“ Welche Partei ist als Sieger hervorgegangen? „Ich finde, dass hier ein gemeinschaftlich gutes Ergebnis am Tisch liegt. Und ja, es hat ein hartes Ringen gegeben und jede Fraktion hat Dinge eingebracht, die der eigenen Partei besonders wichtig sind“, so Eibinger-Miedl.