Hightech aus NÖ schützt „Ariane 6“ vor Flammen

Der Countdown ist für Donnerstagvormittag geplant – ist er bei null angelangt, werden am Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana die Triebwerke der „Ariane 6“ gezündet. Aus einem gewaltigen Feuerball wird sich die europäische Schwerlastrakete auf den Weg in die Erdumlaufbahn machen. An Bord: 32 Internetsatelliten.