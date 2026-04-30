„Da ist mehr Hass als bei Rapid gegen Austria!“

„Ich habe den Qualitätsunterschied nicht so hoch erwartet, er ist riesig!“ – Ein Jahr in der Ehrendivision, der Liga von Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam oder auch PSV Eindhoven, hat dem Wiener Raffael Behounek gereicht, um zu einem klaren Urteil zu kommen. Dabei spricht der Mann von Willem II Tilburg im 2. Teil des krone.at-Interviews nicht nur vom Niveau auf dem Rasen, sondern auch von jenem der Infrastruktur oder in Sachen Medienpräsenz. Aber Behounek spricht auch über die Unterschiede zwischen den Schiris in den Niederlanden sowie in Österreich und wieso er Landsmann Leo Greiml vom Lokalrivalen NAC Breda nicht einfach so besuchen kann ...