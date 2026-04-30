Hat Steirer wirklich seine Werkstatt angezündet?

Beim dritten und letzten Verhandlungstag kam es zum Showdown zwischen Verteidiger und Brandermittler, dem Ruhri einseitige Ermittlungen vorwarf. Richter Peter Wilhelm musste mehrfach eingreifen, um die Emotionen zu beruhigen, vor allem, als der Kriminalbeamte die Variante mit dem Molotowcocktail, den ein Unbekannter in die Werkstatt warf, ganz klar ausschloss: „Das Branderscheinungsbild wäre ein anderes gewesen.“