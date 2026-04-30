Schock-Anrufe: „Mama, bitte hilf mir doch!“

Sofortige Zahlungen gefordert

Das Muster ist fast immer dasselbe: Das Telefon klingelt, am anderen Ende schluchzt angeblich die Tochter, der Sohn oder ein Enkerl. Oft ist nur schwer verständliches Weinen zu hören, ehe plötzlich ein vermeintlicher Polizeibeamter oder Staatsanwalt das Gespräch übernimmt. Dann folgt die Schocknachricht: Ein schwerer Unfall, ein Todesfall oder eine drohende Haftstrafe: „Mama, bitte hilf mir!“ Nur sofortige Geldzahlung könne helfen.