Das Rotwein Opening in Horitschon genießen

Zu Pfingsten wird Horitschon wieder zum Treffpunkt für Rotweinfreunde: Beim Rotwein Opening am 23. und 24. Mai 2026 öffnen 15 Weingüter ihre Türen und präsentieren den neuen Jahrgang. Ein besonderes Highlight wartet beim Weingut Kerschbaum – und mit etwas Glück gibt es Tickets zu gewinnen!
Wenn sich der Frühsommer ankündigt, lädt das Mittelburgenland traditionell zum Rotwein Opening. Zwei Tage lang, jeweils von 11 bis 18 Uhr, können Besucherinnen und Besucher durch Horitschon flanieren, Weine verkosten und ihre Favoriten direkt mit nach Hause nehmen. Die Vielfalt reicht von klassischen Lagenweinen bis zu charakterstarken Cuvées. Inkludiert ist bei einem Besuch des Rotwein Opening in Horitschon die Verkostung der edelsten Weine sowie Shuttle Busse von und zum Hotel, Oldtimer-Traktor Fahrten von Weingut zu Weingut, 2x 10 Euro Gutscheine für die teilnehmenden Winzer und viele weitere tolle Sachen.
Kerschbaum & Friends
Erstmalig veranstaltet das Weingut Kerschbaum ein besonderes Side-Event bei sich am Weingut: An beiden Tagen, (23. & 24. Mai) können hier Besucher den Abend bei „Kerschbaum & Friends – Legenden im Glas“ gemütlich ausklingen lassen. Von 18 bis 21 Uhr werden spannende Weine von renommierten Winzern wie Kerschbaum, Hirtzberger, Tement oder Kollwentz glasweise angeboten und verkostet. Begleitet wird die Verkostung mit kleinen kulinarischen Feinheiten. Der Eintritt hierzu ist frei und erfordert keine Voranmeldung.
Das Weingut Kerschbaum ist aus Österreichs Weinlandschaft nicht mehr wegzudenken. Michael Kerschbaum führt zusammen mit seiner Frau Stephanie und einem jungen Team das Weingut in Horitschon, im Mittelburgenland. Hier liegt sein Fokus auf der Rebsorte Blaufränkisch, wie auch schon für seinen Vater Paul. In den 90er Jahren legte sein Vater Paul Kerschbaum den Grundstein für den Erfolg des Weingutes und gilt bis heute als einer der Pioniere in der Rotweinwelt Österreichs.
Damals wie heute begeistern neben den reinsortigen Blaufränkisch-Lagenweinen aus den Rieden Dürrau und Hochäcker vor allem die Cuvées des Hauses Kerschbaum. Als Steckenpferd des Weinguts wird Blaufränkisch dabei auch in Kombination mit internationalen Rebsorten wie Merlot oder Cabernet Sauvignon gekonnt in Szene gesetzt und interpretiert. So entstehen vielseitige Weine für unterschiedlichste Anlässe und Zielgruppen, wobei die Cuvées Impresario, Opera und Paul Kerschbaum besonders große Beliebtheit genießen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Rotwein Opening in Horitschon 2x2 Tickets im Wert von jeweils 60 Euro! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. Mai, 09:00 uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.