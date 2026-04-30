Das Rotwein Opening in Horitschon genießen

Das Weingut Kerschbaum ist aus Österreichs Weinlandschaft nicht mehr wegzudenken. Michael Kerschbaum führt zusammen mit seiner Frau Stephanie und einem jungen Team das Weingut in Horitschon, im Mittelburgenland. Hier liegt sein Fokus auf der Rebsorte Blaufränkisch, wie auch schon für seinen Vater Paul. In den 90er Jahren legte sein Vater Paul Kerschbaum den Grundstein für den Erfolg des Weingutes und gilt bis heute als einer der Pioniere in der Rotweinwelt Österreichs.

Damals wie heute begeistern neben den reinsortigen Blaufränkisch-Lagenweinen aus den Rieden Dürrau und Hochäcker vor allem die Cuvées des Hauses Kerschbaum. Als Steckenpferd des Weinguts wird Blaufränkisch dabei auch in Kombination mit internationalen Rebsorten wie Merlot oder Cabernet Sauvignon gekonnt in Szene gesetzt und interpretiert. So entstehen vielseitige Weine für unterschiedlichste Anlässe und Zielgruppen, wobei die Cuvées Impresario, Opera und Paul Kerschbaum besonders große Beliebtheit genießen.