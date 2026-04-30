So viel „Überraschung“ darf bei Lebensmitteln sein

Dieses Sauermilchjoghurt gibt es seit mehr als 90 Jahren: „fru fru“ von der Niederösterreichischen Molkerei (NÖM). Sorten gab und gibt es viele – jetzt wird die Palette zumindest vorübergehend um eine ergänzt. Die Frage ist nur: welche? Die aktuelle „Limited Edition hält die Geschmacksrichtung geheim und lädt erst einmal zum Mitraten ein“, erklärt uns Marketingleiterin Veronika Koch.