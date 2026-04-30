So viel „Überraschung“ darf bei Lebensmitteln sein

Bunt, leuchtend, verlockend: NÖM hat eine neue „Überraschungsedition“ im Becher, die so hübsch aussieht, dass man als „fru fru“-Fan einfach zugreifen muss. Den Geschmack muss man beim Löffeln selbst erraten, heißt es. Aber wieviel Überraschung im Kühlregal darf es bei uns rechtlich eigentlich sein?
Dieses Sauermilchjoghurt gibt es seit mehr als 90 Jahren: „fru fru“ von der Niederösterreichischen Molkerei (NÖM). Sorten gab und gibt es viele – jetzt wird die Palette zumindest vorübergehend um eine ergänzt. Die Frage ist nur: welche? Die aktuelle „Limited Edition hält die Geschmacksrichtung geheim und lädt erst einmal zum Mitraten ein“, erklärt uns Marketingleiterin Veronika Koch.
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