E-Mobilität im Fokus: Neue Regeln, neue Kampagne

Für E-Scooter, E-Bikes und Fahrräder treten neue Gesetze in Kraft. Das Land Tirol startet deswegen mit Sensibilisierung in Form einer neuen Kampagne. Die Polizei kündigt entsprechende Kontrollen an.
Lediglich 13 Prozent der Lenker und Lenkerinnen von E-Scootern tragen einen Helm. Mickrige zwei Prozent geben beim Abbiegen ein Handzeichen oder setzen einen Blinker. 16 Prozent der verunfallten E-Scooter-Fahrer im Jahr 2024 waren alkoholisiert. Und allein in den ersten drei Quartalen im Vorjahr gab es in Tirol 201 Unfälle, bei denen 194 Personen verletzt wurden.
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