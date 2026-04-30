E-Mobilität im Fokus: Neue Regeln, neue Kampagne

Lediglich 13 Prozent der Lenker und Lenkerinnen von E-Scootern tragen einen Helm. Mickrige zwei Prozent geben beim Abbiegen ein Handzeichen oder setzen einen Blinker. 16 Prozent der verunfallten E-Scooter-Fahrer im Jahr 2024 waren alkoholisiert. Und allein in den ersten drei Quartalen im Vorjahr gab es in Tirol 201 Unfälle, bei denen 194 Personen verletzt wurden.