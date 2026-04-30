Sammeltaxis trotz hoher Nachfrage oft zu teuer

Immer öfter springen in den ländlichen Regionen der Steiermark Mikro-ÖV-Systeme („kleiner öffentlicher Verkehr“) ein, wenn der Linienverkehr nicht ausreicht. Dabei handelt es sich meist um Sammeltaxis, die als Unterstützung für den öffentlichen Verkehr dienen. Sie sind nicht an starre Fahrpläne gebunden und vor allem für ältere Menschen eine Hilfe, um die berühmte „letzte Meile“ zurückzulegen. Ihr Fokus liegt demnach auf dem Weg zwischen Wohnhaus und Bushaltestellen oder Bahnhöfen, aber auch Alltagsfahrten zum Einkaufen oder Arzt werden damit abgedeckt. Rund 17 derartige Angebote gibt es aktuell in der Grünen Mark.