Konferenz mit Braga und Freiburg LIVE ab 21 Uhr

Halbfinale in der UEFA Europa League: Sporting Braga trifft auf den SC Freiburg und Nottingham Forest empfängt Aston Villa. Wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Historischer Abend für Freiburg
Sporting Braga (mit Florian Grillitsch) empfängt im Halbfinal-Hinspiel der Europa League den SC Freiburg (mit Philipp Lienhart). Für die Deutschen ist es ein historisches Spiel – noch nie standen die Breisgauer in einem internationalen Semifinale.
Die Portugiesen haben in dieser Hinsicht mehr Erfahrung: 2010/11 kamen sie bis ins Finale – dort verloren sie gegen den FC Porto.
Wer siegt im Premier-League-Duell?
Im zweiten Halbfinale duellieren sich zwei Premier-League-Teams um das Finalticket. Nottingham Forest empfängt den Liga-Konkurrenten Aston Villa. In den zwei direkten Saisonspielen trennten sich die beiden Mannschaften einmal mit einem 1:1-Remis, das andere Mal setzten sich die Gäste aus Birmingham klar mit 3:1 durch.
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