Konferenz mit Braga und Freiburg LIVE ab 21 Uhr

Wer siegt im Premier-League-Duell?

Im zweiten Halbfinale duellieren sich zwei Premier-League-Teams um das Finalticket. Nottingham Forest empfängt den Liga-Konkurrenten Aston Villa. In den zwei direkten Saisonspielen trennten sich die beiden Mannschaften einmal mit einem 1:1-Remis, das andere Mal setzten sich die Gäste aus Birmingham klar mit 3:1 durch.