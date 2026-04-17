Buchen oder Abwarten? Was Reisende wissen müssen

Die derzeitige Lage auf der Welt lässt so manchen in Unsicherheit zurück: Soll ich meinen Sommerurlaub wie immer buchen oder angesichts politischer Spannungen und wirtschaftlicher Differenzen und Probleme lieber warten? Wird Reisen überhaupt noch möglich sein? Wir verstehen Sie – und haben die wichtigsten Antworten für Sie!