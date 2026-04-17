Buchen oder Abwarten? Was Reisende wissen müssen

Die derzeitige Lage auf der Welt lässt so manchen in Unsicherheit zurück: Soll ich meinen Sommerurlaub wie immer buchen oder angesichts politischer Spannungen und wirtschaftlicher Differenzen und Probleme lieber warten? Wird Reisen überhaupt noch möglich sein? Wir verstehen Sie – und haben die wichtigsten Antworten für Sie!
Verreisen und Urlaub buchen oder nicht - und wenn ja, wie tut man es am besten? Wenn das jemand weiß, dann die Experten des Europäischen Verbraucherzentrum Österreichs (EVZ) - und hier fragen wir ganz genau nach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.