Grusel-Fund: Krimi um Leiche bei Wiener Gloriette

Schockierender Blaulicht-Einsatz vor prachtvoller Kulisse mitten in der kaiserlichen Idylle! Im weitläufigen Garten bei der weltberühmten Gloriette von Schloss Schönbrunn in Wien wurde am Sonntag eine Leiche gefunden. Die „Krone“ kennt die gruseligen Details.
Gegen Mittag wurde der Notruf aus dem Schloss abgesetzt. Mehrere Meter einen Waldweg hinein nahe dem Tourismusmagnet Gloriette war eine leblose Person gefunden worden. Jedes Jahr besuchen bis zu vier Millionen Gäste den Schlosspark und die dortigen Sehenswürdigkeiten. Jetzt der Schock: Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die alarmierte Polizei und Rettung konnten nur mehr den Tod feststellen.
Ermittlungen auf Hochtouren: Wer ist der Tote?
Nach dem gruseligen Leichenfund laufen die Ermittlungen jedenfalls auf Hochtouren. Die Identität des Toten steht zur Stunde noch nicht fest und ist Gegenstand von Nachforschungen. Nach ersten Hinweisen dürfte es sich aber um eine höchstpersönliche Verzweiflungstat gehandelt haben.
Offenbar dürfte sich der derzeit Unbekannte in der Nacht auf das Gelände geschlichen haben – und dann seinem Leben in der ehemaligen Sommerresidenz der Habsburger ein Ende gesetzt haben ...
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