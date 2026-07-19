Grusel-Fund: Krimi um Leiche bei Wiener Gloriette

Gegen Mittag wurde der Notruf aus dem Schloss abgesetzt. Mehrere Meter einen Waldweg hinein nahe dem Tourismusmagnet Gloriette war eine leblose Person gefunden worden. Jedes Jahr besuchen bis zu vier Millionen Gäste den Schlosspark und die dortigen Sehenswürdigkeiten. Jetzt der Schock: Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die alarmierte Polizei und Rettung konnten nur mehr den Tod feststellen.