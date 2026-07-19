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Bregenzer Festspiele:

„Die größte Unbekannte? Natürlich das Wetter!“

Vorarlberg
19.07.2026 10:25
Das Bühnenbild für La traviata wird von einem zerbrochenen Spiegel dominiert. Richtig ...
Das Bühnenbild für La traviata wird von einem zerbrochenen Spiegel dominiert. Richtig spektakulär wird es wirken, wenn die Lichteffekte zum Einsatz kommen.(Bild: Bregenzer Festspiele / Kristina Becker)
Porträt von Angelika Drnek
Von Angelika Drnek

Am Mittwoch starten die Bregenzer Festspiele. Intendantin Lilli Paasikivi verrät im Gespräch mit der „Krone“, was das Publikum heuer erwartet und wie sie mit dem Stress und der Nervosität klarkommt. 

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„Krone“: Vergangenes Jahr haben Sie die Seebühne per Videobotschaft zur finnischen Sauna umgebaut – haben Sie sich für die diesjährige Eröffnung wieder einen Scherz überlegt?
Lilli Paasikivi: Letztes Jahr wollte ich über meine finnische Identität scherzen, weil es mein erster Sommer als Intendantin war. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem 80-jährigen Jubiläum des Festivals – auch beim Eröffnungsprogramm.

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