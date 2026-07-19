„Die größte Unbekannte? Natürlich das Wetter!“

Am Mittwoch starten die Bregenzer Festspiele. Intendantin Lilli Paasikivi verrät im Gespräch mit der „Krone“, was das Publikum heuer erwartet und wie sie mit dem Stress und der Nervosität klarkommt.
„Krone“: Vergangenes Jahr haben Sie die Seebühne per Videobotschaft zur finnischen Sauna umgebaut – haben Sie sich für die diesjährige Eröffnung wieder einen Scherz überlegt?
Lilli Paasikivi: Letztes Jahr wollte ich über meine finnische Identität scherzen, weil es mein erster Sommer als Intendantin war. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem 80-jährigen Jubiläum des Festivals – auch beim Eröffnungsprogramm.
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