„Die größte Unbekannte? Natürlich das Wetter!“

„Krone“: Vergangenes Jahr haben Sie die Seebühne per Videobotschaft zur finnischen Sauna umgebaut – haben Sie sich für die diesjährige Eröffnung wieder einen Scherz überlegt?

Lilli Paasikivi: Letztes Jahr wollte ich über meine finnische Identität scherzen, weil es mein erster Sommer als Intendantin war. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem 80-jährigen Jubiläum des Festivals – auch beim Eröffnungsprogramm.