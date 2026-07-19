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Untersuchung ergab:

Auch Entsorgungsanlage brannte wegen einem Akku

Oberösterreich
19.07.2026 16:16
Der Großbrand bei der Firma Waizinger in Steyr
Der Großbrand bei der Firma Waizinger in Steyr(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bald wird es wahrscheinlich keinen Tag ohne Akku-Band mehr gegeben. Auch der Großbrand in einer Entsorgungsanlage in Steyr (Oberösterreich) wurde durch eine Akkubatterie ausgelöst. Das ergaben Untersuchungen am Brandort. 

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Das berichtet die Polizei: Nach ausführlicher Besichtigung des Brandortes am Sonntagvormittag durch Beamte des Landeskriminalamtes, des Stadtpolizeikommandos Steyr sowie von einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ konnte erhoben werden, dass der Brand mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund eines Fehlwurfes eines Akkus bzw. eines akkubetriebenen Gerätes im dort gelagerten Gewerbemüll entstanden ist.

Kein Fremdverschulden
Eine technische Brandursache bzw. auch ein mögliches Fremdverschulden konnten eindeutig ausgeschlossen werden.

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Das war passiert
Gegen 12.40 Uhr war bei der „Umladestation“ in der Müllsortieranlage in Steyr zu einem Brand gekommen. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt etwa 100 Mann im Löscheinsatz. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich seit dem Vortag, 12 Uhr, keine Personen im Gebäude befunden hatten. Die Eindämmung des Brandes dauerte bis 16.50 Uhr, im Anschluss folgten noch Nachlöscharbeiten der Glutnester. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand.

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