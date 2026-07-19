Auch Entsorgungsanlage brannte wegen einem Akku

Bald wird es wahrscheinlich keinen Tag ohne Akku-Band mehr gegeben. Auch der Großbrand in einer Entsorgungsanlage in Steyr (Oberösterreich) wurde durch eine Akkubatterie ausgelöst. Das ergaben Untersuchungen am Brandort.
Das berichtet die Polizei: Nach ausführlicher Besichtigung des Brandortes am Sonntagvormittag durch Beamte des Landeskriminalamtes, des Stadtpolizeikommandos Steyr sowie von einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ konnte erhoben werden, dass der Brand mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund eines Fehlwurfes eines Akkus bzw. eines akkubetriebenen Gerätes im dort gelagerten Gewerbemüll entstanden ist.
Kein Fremdverschulden
Eine technische Brandursache bzw. auch ein mögliches Fremdverschulden konnten eindeutig ausgeschlossen werden.
Das war passiert
Gegen 12.40 Uhr war bei der „Umladestation“ in der Müllsortieranlage in Steyr zu einem Brand gekommen. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt etwa 100 Mann im Löscheinsatz. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich seit dem Vortag, 12 Uhr, keine Personen im Gebäude befunden hatten. Die Eindämmung des Brandes dauerte bis 16.50 Uhr, im Anschluss folgten noch Nachlöscharbeiten der Glutnester. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.