Auch Entsorgungsanlage brannte wegen einem Akku

Das war passiert

Gegen 12.40 Uhr war bei der „Umladestation“ in der Müllsortieranlage in Steyr zu einem Brand gekommen. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt etwa 100 Mann im Löscheinsatz. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich seit dem Vortag, 12 Uhr, keine Personen im Gebäude befunden hatten. Die Eindämmung des Brandes dauerte bis 16.50 Uhr, im Anschluss folgten noch Nachlöscharbeiten der Glutnester. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand.