Schrecksekunde! Hamilton kollidiert mit Mechaniker

Das hätte schlimm enden können. Beim Großen Preis von Belgien fuhr Ferrari-Star Lewis Hamilton einen Mechaniker beim Boxenstopp an. Dieser blieb beim Vorfall Gott sei Dank unverletzt.
Was war passiert? Lewis Hamilton wurde nach dem Reifenwechsel bereits losgeschickt, obwohl noch ein Mechaniker vor dem rechten Vorderrad stand. Dieser flog nach dem Zusammeprall zu Boden, konnte jedoch sofort wieder selbst aufstehen.
„Ist alles okay bei ihm?“, erkundigte sich sofort ein besorgter Hamilton über das Teamradio. Das Team bestätigte, „es sei nichts schlimmes passiert“. Eine Erklärung für die gefährliche Positionierung des Mechanikers gibt es auch schon. Offenbar kam der Funkspruch zur Anpassung des Frontflügels spät – genau daran arbeitete der Ferrari-Techniker, als der Brite grünes Licht bekam und bereits losfuhr.
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