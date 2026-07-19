Schrecksekunde! Hamilton kollidiert mit Mechaniker

„Ist alles okay bei ihm?“, erkundigte sich sofort ein besorgter Hamilton über das Teamradio. Das Team bestätigte, „es sei nichts schlimmes passiert“. Eine Erklärung für die gefährliche Positionierung des Mechanikers gibt es auch schon. Offenbar kam der Funkspruch zur Anpassung des Frontflügels spät – genau daran arbeitete der Ferrari-Techniker, als der Brite grünes Licht bekam und bereits losfuhr.