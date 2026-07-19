Wetterlaunen und nackte Tatsachen des „Jedermann“

Die eine in Jeans, der andere barfuß

Ganz entspannt spazierte Roxane Duran noch im Jeans-Look durch, bevor es für sie in die Maske ging. Als die „Krone“ sie auf den Anruf ansprach, mit dem sie erfuhr, dass sie die neue Buhlschaft wird, konnte sie es nicht glauben: „Es ist eine Riesen-Ehre.“ Außerdem findet sie es keineswegs ungewöhnlich, dass Hochmair heuer noch mehr Haut zeigt: „Es ist ein starker Entschluss, den Robert Carsen unterstützt. Ich finde es faszinierend, wie Philipp seine Figur jedes Jahr weiterentwickelt und dabei neue Grenzen auslebt. Das können wir alle bewundern“, sagt sie, ehe sie ins Festspielhaus zum Styling verschwindet.