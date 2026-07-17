Festspiel-Glanz, VIPs und sexy Pics aus Hollywood

Festspielglanz in Mörbisch, St. Margarethen und Burg Gars, dazu ein VIP-Auflauf bei der Starnacht am Wörthersee mit Stars wie Andreas Gabalier – und obendrauf Hollywood-Damen, die sich einmal mehr von ihrer sexy Seite zeigen: all das und noch viel mehr zeigt Birgit Waldsam in Adabei Prime, den Society-Highlights der Woche.