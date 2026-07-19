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Herber Rückschlag!

Russells Arbeitstag nach wenigen Sekunden zu Ende

Formel 1
19.07.2026 15:30
George Russell schied bereits in der ersten Runde aus.
George Russell schied bereits in der ersten Runde aus.(Bild: AP/Geert Vanden Wijngaert)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitterer Rückschlag für George Russell im Kampf um die WM-Krone. Bereits nach wenigen Sekunden war der Grand Prix von Belgien für den Mercedes-Piloten zu Ende, nachdem ihn Lewis Hamilton von der Strecke gestoßen hatte. 

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In der dritten Kurve hatte Russell außen am Ferrari von Hamilton vorbeiziehen wollen, dem 28-Jährigen fehlte jedoch der nötige Platz dafür. Mit der Front touchierte Hamilton den Boliden seines ehemaligen Teamkollegen, der daraufhin drehend im Kiesbett landete.

Während der Ferrari-Fahrer weiterfahren konnte, war das Rennen für Russell vorbei. Ein bitterer Rückschlag im WM-Kampf. Betrug der Rückstand auf Leader Kimi Antonelli vor dem Rennen nur 25 Zähler, verlässt der Brite Spa ohne weitere Punkte.

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